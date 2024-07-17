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Йоро станет игроком «Манчестер Юнайтед»

17 Июля 2024 • 13:45 Комментировать

Защитник Лени Йоро в ближайшее время перейдёт из «Лилля» в «Манчестер Юнайтед». Об этом в социальных сетях написал известный журналист Фабрис Хокинс. По его данным, «красные дьяволы» договорились с 18-летним футболистом накануне. Трудовое соглашение будет рассчитано на пять сезонов – до середины 2029 года.

«Реал», с которым тоже связывали Йоро, не готов платить за трансфер футболиста 62 миллиона евро с учётом бонусов. Именно за такую сумму «Манчестер Юнайтед» купит перспективного футболиста.

Ранее в прессе писали о том, что сам Лени Йоро предпочёл бы оказаться в «Реале».

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