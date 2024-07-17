«Манчестер Юнайтед» может перехватить защитника у «Реала»

Защитник французского «Лилля» Лени Йоро может оказаться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Дэвид Орнштейн, футболист готов приехать на медосмотр в манкунианский топ-клуб. После этого стороны могут обсудить личный контракт.

Ранее в прессе сообщалось, что главным претендентом на Йоро является мадридский «Реал». Стороны якобы провели переговоры и близки к сделке.

«Манчестер Юнайтед» может перехватить игрока у «сливочных». «Красные дьяволы» предложили за него 62 миллиона евро, что устроило «Лилль».

В прошлом сезоне Лени провел 44 поединка во всех турнирах, отметившись тремя забитыми мячами.