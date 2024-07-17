Миленкович перешёл из «Фиорентины» в клуб АПЛ

Сербский защитник Никола Миленкович покинул «Фиорентину» и переехал на туманный Альбион. 26-летний футболист продолжит карьеру в «Ноттингем Форест», об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Согласно данным инсайдера, трансфер Миленковича обошелся английскому клубу в 14,3 миллиона евро. Игрок успешно прошел медицинский осмотр и заключил трудовой договор.

Напомним, что Никола защищал цвета флорентийского коллектива с 2017 года. В минувшем сезоне сербский футболист поучаствовал в 50 поединках «фиалок», в которых сделал одну результативную передачу.