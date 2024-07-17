Беллингем может привести в «Реал» английского топ-футболиста

Полузащитник Джуд Беллингем может стать связующим звеном в потенциальном переходе защитника сборной Англии и «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в мадридский «Реал».

Как сообщает Todofichajes, Джуд может уговорить латераля присоединиться к «королевскому» клубу. У игроков сложились хорошие приятельские отношения в расположении сборной Англии.

Трансферная стоимость Трента оценивается в 70 миллионов евро. Срок трудового соглашения защитника с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне Александер-Арнольд провел 37 матчей, записав на свой счет три забитых мяча и девять голевых передач.

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