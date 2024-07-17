«Челси» сделал заявление по скандальному поступку Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» отреагировал на скандальную ситуацию с аргентинским полузащитником команды Энцо Фернандесом после победы на Кубке Америки. Игрок вместе с партнерами по национальной команде спел оскорбительную песню о сборной Франции.

«Наш клуб считает неприемлемыми любые формы дискриминации. Мы признаем и ценим публичные извинения футболиста и будем это использовать в качестве возможности для обучения. Клуб инициировал внутреннюю дисциплинарную процедуру», - говорится в заявлении «пенсионеров».

Напомним, что после триумфа на Кубке Америки Фернандес спел: «Они играют за Францию, но все из Анголы».