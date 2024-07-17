«Челси» проведёт расследование скандального поступка Энцо Фернандеса

Лондонский «Челси» проведет расследование в отношении скандального поступка полузащитника команды Энцо Фернандеса. После победы на Кубке Америки – 2024 аргентинский футболист спел оскорбительную песню, в которой затронул игроков сборной Франции.

Как сообщает журналист таблоида Daily Mail Киран Гилл, в английском клубе намерены серьезно отнестись к этой ситуации и принять надлежащие меры.

Напомним, что после победы на Кубке Америки Фернандес спел: «Они играют за Францию, но все из Анголы».

Аргентина обыграла в финале сборную Колумбии со счетом 1:0. Решающий мяч в дополнительное время забил форвард Лаутаро Мартинес.