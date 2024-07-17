«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля»

Мадридский «Реал» не сбавляет обороты в работе на трансферном рынке. По данным инсайдера Кристиана Фалька, руководство «королевского» клуба проявляет интерес к защитнику сборной Англии и «Ливерпуля» Тренту Александеру-Арнольду. Сам игрок готов переехать на «Сантьяго Бернабеу».

Трудовое соглашение Трента с мерсисайдским клубом рассчитано до середины 2025 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 Александер-Арнольд провел 37 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами и девятью ассистами.

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