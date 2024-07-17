Сака обратился к Саутгейту после отставки

Полузащитник лондонского «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал уход Гарета Саутейта с поста главного тренера сборной Англии после проигранного финала Евро-2024.
«Гарет, спасибо за все, что вы сделали для меня и нашей сборной. Всегда буду вам благодарен. Огромное спасибо за оказанную поддержку и работу. Хочу пожелать вам всего самого лучшего», - оставил сообщение Букайо в своих социальных сетях.
Саутгейт занимал пост главного тренера сборной Англии с 2016 года. Под его руководством национальная команда вышла в финал чемпионата Европы – 2024, где потерпела поражение от команды Испании со счетом 1:2.
Бан пользователя