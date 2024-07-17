Сака обратился к Саутгейту после отставки

«Гарет, спасибо за все, что вы сделали для меня и нашей сборной. Всегда буду вам благодарен. Огромное спасибо за оказанную поддержку и работу. Хочу пожелать вам всего самого лучшего», - оставил сообщение Букайо в своих социальных сетях.