«Манчестер Юнайтед» хочет купить основного защитника «Байера» и сборной Германии

Центральный защитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Джонатан Та может продолжить карьеру на туманном Альбионе, рапортует Sky Sports.

По данным источника, в подписании немецкого футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» рассматривают Джонатана в качестве альтернативы Маттейсу де Лигту, о трансфере которого не могут договориться с мюнхенской «Баварией».

Трансферная стоимость Та оценивается в 30 миллионов евро. 28-летний защитник связан контрактом с «Байером» до середины следующего года. За леверкузенский коллектив он провел 353 матча, забил 14 мячей и отдал 12 голевых передач.