На Хёйбьерга появился претендент из АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг попал в сферу интересов другого клуба Английской премьер-лиги.

Датчанин не пользуется большим доверием рулевого «шпор» Анге Постекоглу, поэтому ещё с прошлого лета рассматривает возможность смены обстановки. По сообщениям журналиста Лиалла Томаса, на 28-летнего хавбека претендует «Фулхэм». «Дачники» обозначили игрока в качестве одного из кандидатов на замену Жоау Пальинье, перешедшему в «Баварию».

Пьер-Эмиль Хёйбьерг принял участие в 39 матчах «Тоттенхэма» в прошедшем сезоне, но в подавляющем большинстве случаев выходил на замену. Стоимость футболиста оценивается экспертами Transfermarkt в 18 млн евро.