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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Постекоглу оценил новичка «Тоттенхэма» Грэя, купленного за 47 млн евро

17 Июля 2024 • 05:15 Комментировать
Лестер
...
Тоттенхэм
19.08 22:00

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу высказался о недавнем дорогостоящем подписании клуба.

«Шпоры» купили 18-летнего полузащитника Арчи Грэя у «Лидса». Стоимость трансфера оценивается в 40 млн фунтов стерлингов (около 47 млн евро).

«В прошлом сезоне он показал выдающуюся игру в Чемпионшипе. Он был, возможно, одним из лучших молодых игроков этой непростой лиги. Я очень обрадовался, когда наш клуб смог заключить эту сделку. Арчи – отличный парень. Он ещё очень молод, но его отношение к делу впечатляет», – заявил в интервью SpursPlay Постекоглу.

На счету Арчи Грэя два результативных паса в 44 матчах прошедшего розыгрыша Чемпионшипа. Что примечательно, англичанин выступал преимущественно на правом фланге обороны, а не в средней линии.

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