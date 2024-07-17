«Челси» нацелился на ещё одного вундеркинда из Бразилии

Атакующий полузащитник «Гремио» Габриэл Мек оказался на радаре лондонского «Челси».

Английский гранд регулярно подписывает восходящих звёзд на перспективу: недавний пример – 17-летний Эстевао Виллиан, купленный у «Палмейраса». Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, «Челси» запланировал ещё один трансфер многообещающего бразильца – на этот раз речь о 16-летнем Габриэле Меке. Игрок считается на родине будущей суперзвездой, хотя за первую команду «Гремио» пока не выступал.

Лондонский клуб уже запросил информацию по Меку, чтобы узнать о стоимости потенциальной сделки. Переезд футболиста в Европу может состояться только через два года, когда он отметит 18-летие.