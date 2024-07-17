Постекоглу: «К концу прошлого сезона «Тоттенхэм» сбился с пути»

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признал, что его команда не лучшим образом выступила на финише прошедшей кампании.

«Шпоры» боролись за место в Лиге чемпионов, но в итоге стали пятыми в Премьер-лиге – отставание от «Астон Виллы» составило два очка.

«К концу прошлого сезона я чувствовал, что мы сбились с пути. Из этого нужно извлечь уроки, но в целом у нас достаточно материала, необходимого для дальнейшего развития. Если говорить с тренерской точки зрения, мы возвращаемся к делу с твёрдым намерением продолжить то, что было начато в прошлом году», – заявил в беседе со SpursPlay Постекоглу.

В среду «Тоттенхэм» проведёт товарищеский матч с шотландским «Хартс».