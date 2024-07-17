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Постекоглу: «К концу прошлого сезона «Тоттенхэм» сбился с пути»

17 Июля 2024 • 04:12 Комментировать
Хартс
...
Тоттенхэм
1 6.40 X 4.90 2 1.45
Через 15 ч. 32 мин.

Главный тренер «Тоттенхэма» Анге Постекоглу признал, что его команда не лучшим образом выступила на финише прошедшей кампании.

«Шпоры» боролись за место в Лиге чемпионов, но в итоге стали пятыми в Премьер-лиге – отставание от «Астон Виллы» составило два очка.

«К концу прошлого сезона я чувствовал, что мы сбились с пути. Из этого нужно извлечь уроки, но в целом у нас достаточно материала, необходимого для дальнейшего развития. Если говорить с тренерской точки зрения, мы возвращаемся к делу с твёрдым намерением продолжить то, что было начато в прошлом году», – заявил в беседе со SpursPlay Постекоглу.

В среду «Тоттенхэм» проведёт товарищеский матч с шотландским «Хартс».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Анге Постекоглу

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Актуальная ставка и прогноз на товарищеский матч Хартс — Тоттенхэм — 17 июля 2024
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