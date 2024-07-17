«Манчестер Юнайтед» придётся продать Каземиро, чтобы подписать его дорогостоящего сменщика

В «Манчестер Юнайтед» планируют освежить среднюю линию. Клуб близок к личной договорённости с опорным хавбеком «ПСЖ» Мануэлем Угарте, который рассматривается в качестве замены Каземиро. Однако, по данным The Guardian, «красным дьяволам» придётся продать бразильца, прежде чем вести официальные переговоры по уругвайцу. Не исключён вариант с арендой 23-летнего игрока.

Интерес к Каземиро проявляют представители чемпионата Саудовской Аравии, но удовлетворить трансферный запрос «Манчестер Юнайтед» пока никто не смог.

Мануэль Угарте не вписывается в планы рулевого «ПСЖ» Луиса Энрике. Французский гранд рассчитывает продать полузащитника и приобрести на его место Жоау Невеша («Бенфика») или Йозуа Киммиха («Бавария»).