Камада – о неудаче в «Лацио»: «Я должен был заменить лучшего полузащитника Серии А»

Новичок «Кристал Пэлас» Даити Камада объяснил, почему не смог проявить себя в «Лацио».

Японец пополнил ряды римлян летом прошлого года, перебравшись на правах свободного агента. Экс-звезде франкфуртского «Айнтрахта» не удалось оправдать ожидания в Италии, и спустя всего 11 месяцев игрок перешёл в английский «Кристал Пэлас» – тоже свободным агентом.

«В «Лацио» я сразу почувствовал, что от меня ждут многого. В Италии все очень увлечены футболом, что прекрасно, но от меня требовали заменить Сергея Милинковича-Савича, который был лучшим полузащитником Серии А, ведь именно меня подписали на его место. Я ощущал, что моих усилий недостаточно.

Нас освистывали каждый раз, когда мы проигрывали. Я слышал, что в АПЛ всё иначе – здесь болельщики тебя поддерживают», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Камады.