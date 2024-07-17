Деку хотел пригласить в «Барселону» игрока «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд мог оказаться в «Барселоне».

Многих впечатлили выступления англичанина в «Хетафе», где форвард провёл минувший сезон. Среди поклонников таланта 22-летнего игрока был и спортивный директор «Барселоны» Деку, информирует Sport. Португалец рассматривал воспитанника «красных дьяволов» в качестве потенциального новичка «сине-гранатовых», но тот в итоге выбрал французский «Марсель».

Мэйсон Гринвуд записал на свой счёт десять забитых мячей и шесть результативных передач в 36 матчах за «Хетафе» в рамках Ла Лиги и Кубка Испании. За первую команду «Манчестер Юнайтед» футболист провёл 129 поединков, отметившись 35 голами и 12 ассистами.