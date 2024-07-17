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«Марсель» намерен закрыть трансфер Гринвуда в течение 48 часов

17 Июля 2024 • 01:04 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переезду во Францию.

Как стало известно чуть раньше, англичанин дал согласие на переход в «Марсель». Теперь к договорённости близки и клубы: по сведениям журналиста Фабриса Хокинса, «провансальцы» рассчитывают закрыть трансфер в ближайшие 24-48 часов. 

Трансфер 22-летнего форварда обойдётся «Марселю» в 30 млн евро. Также «Манчестер Юнайтед» получит 50% от суммы будущей перепродажи своего воспитанника.

Интерес к Мэйсону Гринвуду проявляли итальянские «Ювентус», «Лацио» и «Наполи».

Напомним, в прошедшем сезоне футболист выступал в аренде за испанский «Хетафе».

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Марсель Манчестер Юнайтед Мэйсон Гринвуд трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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