Хулиан Альварес давит на «Манчестер Сити» – он хочет перейти в топ-клуб Ла Лиги

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес продолжает настаивать на своей продаже.

Главным претендентом на аргентинца с недавних пор стал мадридский «Атлетико» – возможность перехода в мадридский клуб очень заинтересовала чемпиона мира. По данным журналиста Хуана Кортесе, сейчас Альварес оказывает давление на «Манчестер Сити» с целью добиться своего перехода в стан «матрасников». 24-летний игрок считает, что обязан воспользоваться возможностью, которую ему готов предоставить гранд Ла Лиги.

Форвард отметился 19 голами и 13 ассистами в 54 поединках за команду Хосепа Гвардиолы в прошедшем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 90 млн евро.