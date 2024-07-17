«Манчестер Юнайтед» отказался продавать Мактоминая английскому клубу

«Манчестер Юнайтед» отклонил ещё одно предложение по полузащитнику Скотту Мактоминаю.

В подписании шотландца был заинтересован лондонский «Фулхэм», однако договориться с «красными дьяволами» по условиям трансфера «дачники» так и не смогли, сообщает журналист Джеймс Дакер. На 27-летнего футболиста есть и другие претенденты, но никто из потенциальных покупателей пока не выразил готовность заплатить 30 млн фунтов стерлингов (больше 35 млн евро), как требует «Манчестер Юнайтед».

Ранее появились известия о том, что манкунианцы также ответили отказом турецкому «Галатасараю».

Контракт Скотта Мактоминая рассчитан до 2025 года, но предусматривает возможность пролонгации ещё на один сезон.