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В сборной Англии разработали план приглашения Гвардиолы слухи

16 Июля 2024 • 23:24 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может возглавить сборную Англии.

Недавно должность во главе «трёх львов» покинул Гарет Саутгейт. Как информирует журналист Мигель Дилейни, Футбольная ассоциация Англии всерьёз рассматривает кандидатуру Гвардиолы. Испанскому специалисту предложат занять пост с июля 2025 года, когда истечёт его действующий контракт с «Манчестер Сити». На ближайший год в английскую национальную команду может быть приглашён временный наставник, которого затем и сменит Пеп.

Гарет Саутгейт работал главным тренером сборной Англии с 2016 года. На Евро-2024 англичане добрались до финала, где уступили Испании (1:2).

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Манчестер Сити Сборная Англии Хосеп Гвардиола Гарет Саутгейт ещё теги

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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