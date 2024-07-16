Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Вернувшийся после аренды в мадридском «Реале» испанец не вписывается в планы «синих», поэтому может быть продан в ближайшие недели. По информации журналиста Руди Галетти, вратарь получил официальное предложение от «Аль-Иттихада». Саудовский клуб готов платить 29-летнему игроку около 7 млн евро в год. Переговоры с «Челси» также продолжаются.

Действующий контракт Кепы истекает через год. В составе «Реала» он провёл 20 матчей, в которых пропустил 18 голов и девять раз сохранил ворота в неприкосновенности.