​Салемакерс близок к переходу в «Лестер»

Бывший игрок итальянского «Милана», бельгийский защитник Алексис Салемакерс, близок к тому, чтобы стать игроком английского «Лестера». Прошлый сезон Салемакерс провёл в аренде в «Болонье» - команде, которая пробилась в Лигу чемпионов, ни много ни мало.

Но сейчас у «Милана» появилась возможность заключить полноценную сделку по игроку, который не вписывается в планы нового наставника клуба, португальского специалиста Паулу Фонсеки.

Как сообщает инсайдер Джанлуиджи Лонгари, английский клуб уже оформил первое предложение «Милану» по Салемакерсу, так что сделка может быть заключена в самые ближайшие дни.