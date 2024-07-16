Владелец «Атлетико высоко оценил работу «Манчестер Сити»

Владелец «Атлетико» Мадрид Рубенс Менин поделился комментарием о работе английского «Манчестер Сити».

— За последние годы я многому научился, посещая клубы разных стран. Многие вещи меня действительно впечатлили, но больше всего меня впечатлил трехдневный визит в «Манчестер Сити», — цитирует функционера Ge.globo.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша Английской премьер-лиги золотые медали достались «Манчестер Сити». В 38 сыгранных турах подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 91 очко и опередили ближайшего преследователя, которым стал лондонский «Арсенал», всего на два очка.