Полузащитник Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, 32-летний футболист в настоящий момент оценивает своё будущее.

Отмечается, что Каземиро получил предложение от другого клуба Премьер-лиги – от «Арсенала». Рулевой «канониров» Микель Артета хотел бы видеть бразильского футболиста в своей команде. Кроме того, у Каземиро есть вариант с трансфером в Саудовскую Аравию.

Действующий контракт Каземиро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.