Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переходу во французский «Марсель».

Ранее сообщалось, что 22-летний футболист уже договорился с новым клубом.

Известный журналист Фабрицио Романо уточняет, что срок трудового договора Гринвуда с «Марселем» будет рассчитан на пять лет.

На продаже футболиста «красные дьяволы» заработают 30 миллионов евро, а также получат 50% от следующего трансфера Гринвуда, добавил источник.

Напомним, прошлый сезон Гринвуд провел в аренде в испанском «Хетафе». На счету игрока 36 выходов на поле, десять забитых мячей и шесть результативных передач.