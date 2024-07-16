«Ньюкасл» не отпустит Хау в сборную Англии

Генеральный директор «Ньюкасла» Даррен Илз высказался о возможном уходе главного тренера команды Эдди Хау в сборную Англии.

Ранее сообщалось, что 46-летний специалист может возглавить национальную команду вместо Гарета Саутгейта.

— Конечно, мы будем бороться за то, чтобы удержать его в клубе. Он идеально подходит для нашего проекта. Мы любим его и стремимся заключить новое долгосрочное соглашение, — приводит слова Илза журналист Фабрицио Романо.

Напомним, Хау возглавляет «Ньюкасл» с ноября 2021 года. По итогам прошлого сезона «сороки» финишировали на седьмой строчке в турнирной таблице АПЛ.