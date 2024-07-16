«Манчестер Юнайтед» отклонил предложение по Мактоминаю

Летнее трансферное окно в самом разгаре, и турецкий «Галатасарай» сделал предложение по шотландскому полузащитнику Скотту Мактоминаю. Впрочем, «Манчестер Юнайтед» это предложение отклонил. Об этом рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Mirror.

Скотт Мактоминай является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед». За первую команду «красных дьяволов» полузащитник провёл 252 официальных матча, в которых забил 29 голов и отдал 8 голевых передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Скотта Мактоминая в 32 миллиона евро.