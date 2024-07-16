Некоторые близкие Йоро поддерживают переход в «Манчестер Юнайтед»

В последнее время талантливого защитника «Лилля» Лени Йоро слухи связывают с двумя большими клубами - с «Манчестер Юнайтед» и «Реалом». Как сообщает на своих страницах Foot Mercato, некоторые члены окружения Йоро выступают за переход футболиста в английский клуб.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» ведёт работу по трансферу Йоро. При этом «Реал» нового предложения пока не делал. Ранее в прессе писали о том, что приоритетом 18-летнего футболиста является переезд в Мадрид.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Лени Йоро в 50 миллионов евро.