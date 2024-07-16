Гринвуд договорился с новым клубом

Всё идёт к тому, что нападающий Мэйсон Гринвуд будет играть во Франции. Как сообщает The Athletic, 22-летний футболист договорился с «Марселем». Ранее провансальцы достигли соглашения по трансферу с «Манчестер Юнайтед».

В ближайшее время Гринвуд должен отправиться во Францию для прохождения медицинского обследования. Если проблем выявлено не будет, то нападающий заключит с «Марселем» контракт.

Напомним, что прошлый сезон Мэйсон Гринвуд провёл в «Хетафе» на правах аренды. Ранее «Манчестер Юнайтед» решил не восстанавливать игрока в первой команде после скандала с обвинениями в насилии.