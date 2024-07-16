Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о возможном уходе защитника команды Маттейса де Лигта.

«Сейчас у нас очень хорошая команда, но мы не можем ничего исключать, в том числе и ухода игроков. Новой информации по де Лигту пока нет, но у нас много предложений по нему», — приводит слова функционера журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что 24-летний нидерландец может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Де Лигт выступает за «Баварию» с 2022 года. В прошлом сезоне защитник появился на поле в 30 матчах во всех турнирах, отметился двумя голами и ассистом.