«Манчестер Юнайтед» вряд ли назначит Саутгейта при уходе тен Хага

Гарет Саутгейт покинул должность главного тренера сборной Англии, о чём было официально объявлено во вторник. Ранее слухи связывали этого специалиста с «Манчестер Юнайтед». Впрочем, сейчас этот вопрос не актуален – недавно «красные дьяволы» продлили контракт с Эриком тен Хагом.

Если на каком-то этапе «Манчестер Юнайтед» решит расстаться с тен Хагом, то клуб вряд ли сделает выбор в пользу Саутгейта. Об этом на своих страницах рассказывает Daily Mail.

«Манчестер Юнайтед» уже готовится к сезону 2024/2025. Ближайший официальный матч команда Эрика тен Хага проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.