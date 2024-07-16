Тен Хаг высказался о конфликте с Санчо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о конфликте с вингером Джедоном Санчо. По словам нидерландского специалиста, конфликт был исчерпан.

«Мы подвели черту. «Манчестер Юнайтед» нужны футболисты, а Джедон Санчо – хороший футболист. Мы подвели черту и движемся дальше», - слова тен Хага приводит журналист Марк Кричли.

Напомним, что прошлой осенью Эрик тен Хаг сообщил, что Джедон Санчо плохо тренируется, поэтому не попал в состав команды на матч. Футболист в ответ заявил, что из него делают козла отпущения. Дальше Санчо отстранили от работы с командой. Зимой вингер отправился в аренду в «Боруссию».