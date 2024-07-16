«Ливерпуль» в летнее трансферное окно рассчитывает усилить оборонительную линию. Как сообщает TodoFichajes, мерсисайдцы нацелились на защитника сборной Англии Марка Гехи. На клубном уровне 24-летний футболист представляет «Кристал Пэлас».

По данным источника, «Ливерпуль» уже несколько недель ведёт обсуждения по трансферу Гехи. Теперь, после завершения чемпионата Европы, процесс будет ускорен. При этом финансовые детали ещё не обговаривались.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Марка Гехи в 38 миллионов евро. Защитник является воспитанником академии «Челси».