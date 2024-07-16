«Манчестер Сити» выбирает из двух полузащитников замену Родри

Руководство «Манчестер Сити» подыскивает игрока, который будет подменять в составе команды опорного полузащитника Родри Эрнандеса. Об этом рапортует The Telegraph.

По информации источника, в поле зрения чемпиона Англии находятся два футболиста. Речь идет о бразильском хавбеке «Ньюкасла» Бруно Гимараэсе и представителе мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммихе.

Ранее в прессе появилась новость о том, что Родри может покинуть «Манчестер Сити». В подписании испанского футболиста заинтересован мадридский «Реал».

Эрнандес вместе со сборной Испании стал чемпионом Европы. Его признали лучшим футболистом турнира.

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