Де Хеа после года без футбола может завершить карьеру

Испанский голкипер Давид де Хеа, который пропустил сезон-2023/2024, задумывается о завершении игровой карьеры. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Как информирует источник, 33-летний звездный вратарь может повесить перчатки на гвоздь, если не получит интересного предложения. Напомним, что последним местом работы Давида был английский «Манчестер Юнайтед», который он покинул в прошлом году.

Ранее в прессе сообщалось, что у де Хеа есть варианты продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Интерес к испанцу проявляет клуб «Аль-Шабаб». Также приютить вратаря может «Аль-Наср», за который играет Криштиану Роналду.