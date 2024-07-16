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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» получил новое предложение по Лукаку

16 Июля 2024 • 10:45 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку находится в сфере интересов «Наполи». По данным журналиста Николо Скиры, руководство неаполитанского клуба сделало предложение «Челси» в размере 25 миллионов евро. Ранее итальянцы были готовы заплатить за игрока 18 миллионов.

Между «Наполи» и бельгийцем есть предварительная договоренность по переходу. Стороны согласовали трехлетний контракт с окладом в размере 6,5 миллиона евро. В договоре могут прописать опцию пролонгации сотрудничества на один год.

В прошлом сезоне Лукаку играл на правах аренды за «Рому». 31-летний нападающий провел 47 поединков, в которых забил 21 гол и сделал четыре ассиста.

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