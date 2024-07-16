В Испании ждут два трансфера «Барселоны»

Журналисты Mundo Deportivo ждут от каталонской «Барселоны» подписания новых футболистов этим летом. В поле зрения «сине-гранатовых» находятся полузащитник петербургского «Зенита» Маркус Вендел и вингер «Атлетика» Нико Уильямс.

По мнению СМИ, каталонскому гранду по силам оформить обе сделки в текущее трансферное окно. Рыночная стоимость Вендела оценивается в 20 миллионов евро, а Уильямса – в 60 млн.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» финишировала на втором месте в чемпионате Испании, уступив лишь мадридскому «Реалу». В Лиге чемпионов каталонцы дошли до четвертьфинала, где по сумме двух матчей проиграли «ПСЖ».