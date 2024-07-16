Альварес решил, в какой клуб уйдёт из «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес готов сменить клубную прописку в текущее трансферное окно. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, 24-летний форвард определился, в каком клубе желает продолжить игровую карьеру. Альварес хочет перебраться в мадридский «Атлетико». Главный тренер «матрасников» Диего Симеоне также заинтересован в трансфере соотечественника.

Хулиан выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Он связан контрактными обязательствами с клубом до середины 2028-го. Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет 90 миллионов евро.