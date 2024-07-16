«Ливерпуль» хочет купить защитника - названо имя

Защитник немецкого «РБ Лейпцига» Мохамед Симакан попал в сферу интересов двух европейских топ-клубов. Об этом рапортует инсайдер Филипп Хинце.

По данным журналиста, заполучить 24-летнего француза в свои ряды хотят «Ливерпуль» и мадридский «Атлетико». Стоимость потенциального трансфера Симакана оценивается в 40-45 миллионов евро. Сам игрок готов к смене клубной прописки.

Мохамед выступает за немецкую команду с лета 2021 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2027-го. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 35 миллионов.