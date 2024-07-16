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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ намерен купить у «Арсенала» Ремсдейла слухи

16 Июля 2024 • 07:01 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Аарон Ремсдейл может оказаться в другом клубе Премьер-лиги.

26-летний игрок лишился места в основе «канониров», проиграв конкуренцию Давиду Райе. Англичанин всерьёз рассматривает возможность ухода этим летом, а приобрести его, если верить The Sun, хочет вернувшийся в элитный дивизион «Саутгемптон». «Арсенал» запрашивает за вратаря 30 млн фунтов стерлингов (более 35 млн евро).

Аарон Ремсдейл сыграл в 11 матчах команды Микеля Артеты во всех турнирах в прошлой кампании, пропустив 12 голов. Действующий трудовой договор футболиста рассчитан до лета 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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