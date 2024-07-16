Голкипер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Аарон Ремсдейл может оказаться в другом клубе Премьер-лиги.

26-летний игрок лишился места в основе «канониров», проиграв конкуренцию Давиду Райе. Англичанин всерьёз рассматривает возможность ухода этим летом, а приобрести его, если верить The Sun, хочет вернувшийся в элитный дивизион «Саутгемптон». «Арсенал» запрашивает за вратаря 30 млн фунтов стерлингов (более 35 млн евро).

Аарон Ремсдейл сыграл в 11 матчах команды Микеля Артеты во всех турнирах в прошлой кампании, пропустив 12 голов. Действующий трудовой договор футболиста рассчитан до лета 2026 года.