Костич интересен представителям АПЛ и Ла Лиги

Полузащитник «Ювентуса» Филип Костич имеет варианты продолжения карьеры в различных чемпионатах.

31-летний игрок не входит в планы «бьянконери» – клуб готов продать его в текущее трансферное окно. В настоящий момент на Костича претендуют мадридский «Атлетико» и лондонский «Кристал Пэлас», докладывает инсайдер Николо Скира. Также возможность подписания футболиста рассматривает турецкий «Фенербахче», возглавляемый Жозе Моуринью.

Филип Костич принял участие в 33 матчах «Ювентуса» в прошедшем сезоне, отметившись четырьмя результативными передачами. Действующий контракт серба с туринским грандом рассчитан до 2026 года.