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Назван главный претендент на Галлахера из «Челси» слухи

16 Июля 2024 • 06:19 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может покинуть клуб до закрытия летнего трансферного окна.

Уже через год англичанин может стать свободным агентом, чего не намерено допускать руководство «Челси». Согласно информации журналиста Маттео Моретто, в последнее время наибольший интерес к Галлахеру проявляет мадридский «Атлетико». 24-летний хавбек обозначен «матрасниками» в качестве приоритетной цели на рынке.

Ранее основным претендентом на Конора Галлахера считался «Тоттенхэм». «Шпоры» так и не смогли удовлетворить запрос «Челси».

Стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 50 млн евро.

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ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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