Йоро не хочет в «Манчестер Юнайтед» – его интересуют только два клуба

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро не планирует переезжать в Англию.

Борьбу за 18-летнего игрока ведут «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал», и предпочтения француза, как давно известно, явно на стороне гранда Ла Лиги. По сообщениям L'Equipe, Йоро совсем не интересует вариант с переходом в стан «красных дьяволов». Он готов присоединиться к «ПСЖ», но его приоритетом остаётся «Реал». Агент вундеркинда Жорже Мендеш также продвигает сделку по трансферу своего клиента в «королевский клуб».

Ситуация осложняется тем, что руководство «Лилля» хотело бы продать Лени Йоро в «Манчестер Юнайтед» – манкунианцы предлагают более выгодные условия, чем «Реал».