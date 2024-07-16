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Гвардиола предоставил дополнительный отдых ряду игроков «Манчестер Сити»

16 Июля 2024 • 05:44 Комментировать
Манчестер Сити
...
Селтик
24.07 02:30

Футболисты «Манчестер Сити», принявшие участие в матчах Евро-2024, смогут позже вернуться в расположение клуба.

Речь об игроках, чьи сборные добрались до плей-офф завершившегося недавно чемпионата Европы. По информации журналиста Джека Гагана, в число таковых попали Жереми Доку, Кевин де Брёйне (оба – Бельгия), Натан Аке (Нидерланды), Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба – Португалия) и Мануэль Аканджи (Швейцария). Они должны вернуться к полноценным тренировкам в начале августа.

Победителем Евро-2024 стала сборная Испании, обыгравшая в финале Англию (2:1).

24 июля «Манчестер Сити» проведёт предсезонный товарищеский матч с шотландским «Селтиком».

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