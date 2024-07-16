«Милан» и «Тоттенхэм» не договорились по трансферу защитника

Переход защитника «Тоттенхэма» Эмерсона Рояла в «Милан» может сорваться.

«Россонери» ещё несколько недель назад договорились с самим бразильцем, но убедить «шпор» так и не удалось. По информации из отчёта инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубами зашли в тупик. «Тоттенхэм» успел отклонить два предложения гранда Серии А – лондонцы запрашивали более 20 млн евро за 25-летнего игрока.

В недавнем интервью Эмерсон признался, что его не устраивает роль запасного в «Тоттенхэме», а интерес «Милана» ему льстит.

Действующий контракт правого защитника, которого Transfermarkt оценивает в 18 млн евро, истекает через два года.