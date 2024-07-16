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Эванс назвал одну из причин поражения «Манчестер Юнайтед» в матче с «Русенборгом»

16 Июля 2024 • 05:03 Комментировать
Русенборг
1:0
Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» начал предсезонную подготовку с минимального поражения от норвежского «Русенборга». Единственный гол на 93-й минуте забил Ноа Хольм.

После завершения встречи интервью журналистам дал 36-летний Джонни Эванс, недавно продливший контракт с «красными дьяволами» ещё на один год.

«Я чувствую усталость. Было приятно снова выйти на поле. «Русенборг» был свежее нас, ведь в Норвегии сейчас середина сезона», – сказал североирландец.

«Русенборг» занимает 11-е место в норвежской Элитесерии после 14 туров.

«Манчестер Юнайтед» 20 июля проведёт новую товарищескую игру – соперником будет шотландский «Рейнджерс».

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