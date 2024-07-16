«Бавария» не отпустит свою восходящую звезду в Англию

Нападающий «Баварии» Матис Тель продолжит выступления в своём клубе.

19-летний футболист не имеет постоянного места в стартовом составе мюнхенского гранда, что неудивительно, учитывая уровень конкуренции на позициях в атаке. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Бавария» не отпустит француза этим летом. Сам игрок также не намерен уходить – он хочет поработать с недавно возглавившим команду Венсаном Компани.

Интерес к Матису Телю проявляют представители Английской премьер-лиги. Несколько месяцев назад сообщалось о готовности «Манчестер Юнайтед» арендовать восходящую звезду до конца сезона-2024/25.