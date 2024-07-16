«Аль-Наср» вынужден отказаться от звезды «Манчестер Сити»

Трансфер Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» находится на грани срыва.

Клуб из Саудовской Аравии предложил 30 млн евро за бразильца, но ожидаемо услышал отказ от «горожан». Как информирует журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» выходит из переговоров по 30-летнему вратарю, так как считает запрос «Манчестер Сити» завышенным. Сделка вряд ли состоится.

Эдерсон, как сообщалось ранее, уже согласовал условия контракта с саудовским грандом. В случае перехода он зарабатывал бы около 30 млн евро в год.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. В клубе готовы продлить договор с повышением зарплаты.