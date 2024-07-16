Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Наср» вынужден отказаться от звезды «Манчестер Сити»

16 Июля 2024 • 01:54 Комментировать
Сельта
...
Аль-Наср Эр-Рияд
17.07 22:30

Трансфер Эдерсона из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср» находится на грани срыва.

Клуб из Саудовской Аравии предложил 30 млн евро за бразильца, но ожидаемо услышал отказ от «горожан». Как информирует журналист Руди Галетти, «Аль-Наср» выходит из переговоров по 30-летнему вратарю, так как считает запрос «Манчестер Сити» завышенным. Сделка вряд ли состоится.

Эдерсон, как сообщалось ранее, уже согласовал условия контракта с саудовским грандом. В случае перехода он зарабатывал бы около 30 млн евро в год.

Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. В клубе готовы продлить договор с повышением зарплаты.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес трансферы футбола - лето 2024 Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СЕЛЬТА АЛЬ-НАСР ЭР-РИЯД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает»
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 16 Июля
01:54 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» вынужден отказаться от звезды «Манчестер Сити»
01:45 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» отказался продавать своего игрока клубу АПЛ за 70 млн евро слухи
01:13 · Англия. Премьер-лига
Гранд Ла Лиги начал переговоры с «Манчестер Сити» по Хулиану Альваресу
15 Июля
23:29 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лилля» настаивает на переходе Йоро в «Манчестер Юнайтед» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о поражении «Русенборгу»: «Манчестер Юнайтед» должен выступать лучше» 2
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» в первом товарищеском матче сезона
22:02 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе слухи
21:55 · Чемпионат Европы 2024
Майну – о выступлении сборной Англии: «Мы вернёмся»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб предложил «Манчестер Сити» 30 млн евро за Эдерсона 1 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
Нуну Тавареш – игрок «Лацио» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
Чамберс стал игроком «Кардифф Сити» официально
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдал Локонга в аренду «Севилье» официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лацио» рассказал о предложении по Гринвуду
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует подписывать Ольмо 1
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника официально
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Палмер: «Надеюсь, сможем выиграть чемпионат мира» 2
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Палмер в будущем станет суперзвездой»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса 1
08:22 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген назвал обладателя «Золотого мяча» после финала Евро 2
03:03 · Англия. Премьер-лига
Озил назвал лучший период в своей карьере
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально
14 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить украинца за 30 млн евро – тен Хаг уже связался с игроком
20:40 · Англия. Премьер-лига
Грилиш посетил финал Уимблдона и поделился впечатлениями
Все новости
Рекомендуем