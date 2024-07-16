«ПСЖ» отказался продавать своего игрока клубу АПЛ за 70 млн евро

«Пари Сен-Жермен» отклонил солидное трансферное предложение из Англии.

Неназванный клуб Премьер-лиги был готов заплатить 70 млн евро за универсального атакующего полузащитника Ли Кан Ина, но получил отказ, сообщает журналист Хосуэ Кассе. Парижане не намерены расставаться с южнокорейцем, сам 23-летний игрок также доволен своим положением и не горит желанием уходить.

Ли Кан Ин перешёл в «ПСЖ» летом прошлого года из испанской «Мальорки». В активе футболиста пять забитых мячей и столько же результативных передач в 36 матчах за коллектив Луиса Энрике во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость Ли в 25 млн евро.