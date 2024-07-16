Гранд Ла Лиги начал переговоры с «Манчестер Сити» по Хулиану Альваресу

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Испании.

Аргентинец хочет играть более важную роль в команде, поэтому всерьёз раздумывает над сменой обстановки. Согласно сведениям журналиста Сесара Луиса Мерло, мадридский «Атлетико» уже начал переговоры с «горожанами» по Альваресу. Ранее сообщалось, что в «Манчестер Сити» не намерены расставаться с 24-летним игроком.

Интерес к Хулиану Альваресу также проявляет «Пари Сен-Жермен». Действующий контракт форварда с английским грандом рассчитан до середины 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 90 млн евро.